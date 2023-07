Volgens Pokémon Masters Ex is er een Pokémon Presents op komst

Binnenkort komt er mogelijk weer een presentatie voor Pokémon.

De game Pokémon Masters Ex is een game die exclusief op smartphones is verschenen. Helaas is de game nooit officieel in Nederland en België verschenen. Dit zeer waarschijnlijk door het heftige gebruik van microtransacties. Toch hebben we mogelijk een nuttig nieuwtje uit de data van het spel.

In de code van het spel is namelijk een evenement gespot die op basis van de startcode op 8 augustus om 15:00 zou beginnen. De titel van het evenement is Pokémon Presents, dus de kans is groot dat er een nieuwe presentatie van Pokémon aan zit te komen.

Pokémon Presents zijn presentaties die lijken op Nintendo Directs, maar met een focus op Pokémon. Het is hier bij niet gelimiteerd tot releases op Nintendo-platformen, maar kan alles zijn. Van het Pokémon WK tot Pokémon Sleep. Het zou wel opvallend zijn als Pokémon die week een presentatie geeft, dat weekend wordt namelijk het Pokémon WK in Yokohama gehouden. Meestal worden op dat evenement ook een paar nieuwtjes gedeeld. Zo onthulde ze daar vorig jaar de terugkeer van Pokémon ex-kaarten.