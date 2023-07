Winnaar Trust GXT 415S ZIROX bekend

Wie is de gelukkige winnaar geworden?

Begin deze maand werd de nieuwste koptelefoon van Trust, genaamd GXT 415S ZIROX, aangekondigd. Inmiddels hebben wij deze koptelefoon uitgebreid getest en staat onze review online. Heel kort samengevat krijg je bij aankoop van deze headset goed geluid voor een goede prijs. Mocht je benieuwd zijn naar de volledige review, dan kun je die hier lezen.

Nog leuker was dat we afgelopen week één exemplaar aan een van jullie konden weggeven. Jullie hebben dan ook massaal meegedaan aan onze giveaway en inmiddels is de winnaar bekend. Wie mogen we blijmaken met deze headset? @z0mb13d0d0 is de gelukkige winnaar geworden! Van harte gefeliciteerd met deze mooie prijs. We vragen je om jouw adresgegevens naar info@dailynintendo.nl te sturen. De adresgegevens zullen we ten behoeve van het versturen doorsturen aan Media Tornado. We wensen je alvast veel plezier met deze prijs!