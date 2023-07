[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 31

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar uit die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Venba

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99 – 31 juli 2023

Venba is een spel waarin je kookt, maar dan in combinatie met verhalende elementen. Na een recente emigratie van India naar Canada probeert de moeder van het gezin, de Indiase keuken te herontdekken. Familierecepten worden een nieuw leven ingeblazen en traditionele gerechten krijgen een werelds sausje. Het gaat echter niet alleen maar om koken in deze game. Thema’s als liefde, verdriet en andere gezinsproblematiek komt ook aan bod. Daarbij wordt het spel verder nog ondersteund door een mooie soundtrack, welke is geïnspireerd op Indiase musicals.

Adore

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 3 augustus 2023

Ben je opzoek naar een monster-temmende actiegame? Wellicht is Adore dan wel wat voor jou! In het spel speel je als Lukha, die op een innovatieve manier wezens kan oproepen en besturen. Elk wezen heeft trouwens een eigen speciale vaardigheid, welke je kunt gebruiken als de energiebalk vol is. Het is aan jou de taak om te bepalen wanneer het beste moment is om deze vaardigheid zo effectief mogelijk te gebruiken. Je kunt trouwens ook nog koken door verschillende ingrediënten te verzamelen. Deze gerechten kun je uiteindelijk geven aan jouw wezens om ze te helpen tijdens deze grote reis.

Wat verder verschijnt in de week van 31 juli tot en met 6 augustus: