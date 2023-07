Cook, Serve, Delicious 1 komt naar de Switch

Lukt het jou om 5 sterren te behalen?

De originele Cook, Serve, Delicious komt eindelijk naar de Nintendo Switch! Dit heeft Vertigo Gaming zojuist bekend gemaakt, naar verwachting komt de game dit najaar uit. Het tweede deel is in april 2019 al uitgebracht, en het derde deel kwam uit in oktober 2020. Nu is het tijd voor de officiële Cook, Serve, Delicious om hetzelfde te doen. Vertigo Gaming heeft aangegeven dat zelfs als je het tweede en derde deel al hebt gespeeld, het eerste deel een hele andere kijk geeft op de game.

Cook, Serve, Delicious lijkt op het eerste gezicht een vrij makkelijke game, maar schijn bedriegt want deze game is best wel pittig! De game is een van de weinige in zijn genre die volledige controle geeft over het restaurant. Je krijgt hierin ook de vrijheid hoe je het restaurant wil laten groeien.

Breng het restaurant tot leven

Je begint je avontuur in een restaurant genaamd de SherriSoda Tower. Dit was ooit een prachtig restaurant waar iedereen naar toe ging, en het bracht leven in de rest van het gebouw. Helaas moest de zaak sluiten omdat er te weinig klanten kwamen. Nu de economie is verbeterd en er steeds meer mensen er graag op uit gaan, heeft SherriSoda Tower besloten om het restaurant weer te openen. Jij krijgt de verantwoordelijkheid om weer leven in de brouwerij te brengen. Het restaurant geeft je volledig de controle en heeft er vertrouwen in dat jij hun oude vijfsterrenstatus weer terug haalt.

Om aan dit avontuur te beginnen heb je natuurlijk wel wat dingen nodig. Je krijgt een paar duizend dollar om de boel op te leuken en 30 verschillende voedingsproducten om uit de kiezen. Daarnaast kun je ook kiezen uit een groot aantal restaurantuitrustingen om in je restaurant te zetten. Bijna alles is al vrijgespeeld vanaf het begin, het is volledig aan jou om de juiste strategieën, producten en uitrustingen te kiezen waar je mee gaat beginnen.

Iron Cook TV Show

Alsof het onderhouden en oprichten van een restaurant nog niet genoeg is, krijg je ook nog de kans om in een TV show mee te doen. Het kan maar zo dat je wordt gecast voor de Iron Cook TV Show! Daarnaast kan je ook feesten geven voor kantoren in de SherriSoda Tower en je hebt een mega grote mailbox waar wel 500 e-mails in terecht kunnen komen. Het lijkt in het begin allemaal troep, maar er kunnen best handige tips tussen staan en nog veel meer verrassingen.

De game zit vol met items die je kunt vrijspelen, geheimen en uren aan inhoud. Cook, Serve, Delicious is een grote uitdaging voor iedereen die er klaar voor is om het verlaten restaurant weer tot leven te brengen!



Bekijk hier de trailer van Cook, Serve, Delicious 1: