Meer geruchten over de Nintendo Switch-opvolger duiken op – lancering in tweede helft 2024

De geruchtenmolen draait op volle toeren.

Dat de opvolger van de Nintendo Switch geen jaren meer op zich gaat laten wachten wordt nu steeds duidelijker. De laatste tijd worden we dan ook overspoeld met geruchten over een nieuwe console van Nintendo. Zo ook nu, want Video Games Chronicle beweert nieuwe informatie te hebben over de Nintendo Switch-opvolger. De nieuwe informatie zou afkomstig zijn van ‘verschillende bronnen’ uit de game-industrie.

Allereerst zouden we de nieuwe console niet voor de tweede helft van volgend jaar hoeven te verwachten. VCG beweert namelijk dat de opvolger van de Switch in de 2e helft van 2024 zal verschijnen. Een bewuste keus vanuit Nintendo, omdat het bedrijf er zo voor zou willen zorgen dat er voldoende voorraad is bij de lancering. Tekorten zoals de PS5 langere tijd kende zou Nintendo hiermee willen voorkomen. Verder zouden verschillende partnerstudio’s al een development kit hebben om games voor het nieuwe apparaat de ontwikkelen. Dat klinkt logisch, immers heeft het ontwikkelen van games tijd nodig.

Tot slot doken er ook wat geruchten op over de specificaties. Zo beweert VCG dat het nieuwe apparaat ook hybride zijn, net als de Nintendo Switch zelf. Verder zou het apparaat weer gebruik gaan maken van fysieke cartridges en is er gekozen voor een LCD-scherm in plaats van een OLED-scherm, om kosten te besparen.

Wat denk jij? Kunnen we de opvolger van de Switch inderdaad halverwege 2024 verwachten? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!