Venba is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de releasetrailer van het lifestyle-puzzelspel!

Tijdens de Indie World-presentatie van Nintendo afgelopen november werd Venba aangekondigd. Het is dus al een tijdje bekend dat het lifestyle-puzzelspel van ontwikkelaar en uitgever Visai Games naar Nintendo’s hybride console komt. Gelukkig hoeven Switch-bezitters niet meer te wachten op deze game, want de titel is vanaf vandaag te koop via de Nintendo eShop! Het spel gaat voor een bedrag van €14,99 over de digitale toonbank, maar tot en met 14 augustus krijg je 15% korting op jouw aankoop. Om Venba te downloaden heb je 1,4 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Venba is een spel waarin je kookt, maar dan in combinatie met verhalende elementen. Na een recente emigratie van India naar Canada probeert de moeder van het gezin, de Indiase keuken te herontdekken. Familierecepten worden een nieuw leven ingeblazen en traditionele gerechten krijgen een werelds sausje. Het gaat echter niet alleen maar om koken in deze game. Thema’s als liefde, verdriet en andere gezinsproblematiek komt ook aan bod. Daarbij wordt het spel verder nog ondersteund door een mooie soundtrack, welke is geïnspireerd op Indiase musicals.

Ben je benieuwd geworden naar Venba? Bekijk dan onderstaande releasetrailer!

Keek jij al die maanden al uit naar Venba en ben je blij dat het spel nu eindelijk beschikbaar is? Laat het ons dan weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd naar jouw kijk op deze game!