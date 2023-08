De fandisc van even if TEMPEST komt eraan!

In de otome-wereld is even if TEMPEST een bekende game. De game werd uitgebracht door Voltage, die normaal bekendstaat om zijn mobiele otome-games. even if TEMPEST was dan ook de eerste otome die Voltage specifiek voor de Switch heeft gemaakt. Na het succes van deze otome is het niet gek dat er al snel een fandisc werd aangekondigd. Het stond voor zomer 2023 gepland, maar is nu helaas uitgesteld. De fandisc even if TEMPEST Dawning Connections verschijnt op 26 oktober. De officiële site kan je hier vinden.

even if TEMPEST Dawning Connections is een fandisc. Dat houdt in dat het doorgaat op het hoofdverhaal even if TEMPEST, maar dan met wat meer romantiek. Het is dus noodzakelijk om eerst de hoofdgame te spelen en pas daarna de fandisc. In de fandisc kan je de vervolgen op de routes uit de hoofdgame verwachten en misschien nog wel meer.

Heb jij even if TEMPEST gespeeld en kijk je daarom uit naar de fandisc? Laat het ons weten in de reacties! Hieronder kan je opening trailer bekijken.