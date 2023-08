Front Mission 2: Remake krijgt nieuwe trailer

Als zoethoudertje om de uitgestelde release te verzachten.

In mei kregen we te horen dat Front Mission 2: Remake werd uitgesteld tot het derde kwartaal van dit jaar. Forever Entertainment en ontwikkelaar Storm Trident hebben nu een nieuwe trailer onthuld voor Front Mission 2: Remake. Deze toont vooral de nieuwe functies die spelers kunnen verwachten in dit vervolg op de TRPG.

Het verhaal speelt zich af twaalf jaar na het tweede Huffman-conflict. De arme Volksrepubliek Alordesh heeft sinds het einde van de oorlog te lijden onder een ernstige economische ondergang. Op 12 juni 2102 komen soldaten van het Alordesh-leger in opstand en roepen onder leiding van Ven Mackarge de onafhankelijkheid uit van de O.C.U. (Oceania Cooperative Union). In Front Mission 2: Remake wisselt het perspectief tussen drie personages: Ash, Lisa en Thomas. Hierdoor krijg je een veel ruimer beeld dan enkel de simpele dualiteit tussen goed en kwaad.

In de trailer is te zien dat Front Mission 2: Remake wordt voorzien van een groot aantal verbeteringen, waaronder lokalisatie in negen talen (Engels, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Portugees, Spaans en traditioneel Chinees), gemoderniseerde gevechtsscènes en toegankelijke camera-opties. Deze laatste geven je de mogelijkheid om vrij rond te kijken en je aangepaste mech te bewonderen.

Er is op het moment van schrijven nog geen releasedatum gekend. Het lijkt er wel op dat de ontwikkeling van deze gemoderniseerde mech-sequel voorspoedig verloopt. Na de oorspronkelijke release in 1997 op de PlayStation is het spel nooit officieel uitgebracht buiten Japan. Voorlopig is deze remake exclusief voor de Nintendo Switch.

