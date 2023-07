Hasbro wil een Transformers-lijn in samenwerking met Nintendo

Consoles in disguise.

In een interview met Transformers World, wat vervolgens werd opgepikt door Time Extension, ziet speelgoedfabrikant Hasbro een samenwerking met Nintendo wel zitten. Er is niets officieels om aan te kondigen, maar dat hield de vertegenwoordiger niet tegen zijn enthousiasme over deze hypothetische samenwerking te uiten.

Hasbro is met zijn Transformers-speelgoedlijn geen onbekende als het op samenwerkingen aankomt. Er zijn dan ook al eerder Transformers verschenen die konden veranderen in een PlayStation en Sega Mega Drive. Deze zijn alleen nooit buiten Japan verschenen.

Omdat Nintendo nu ook samenwerkt met LEGO, heeft de vertegenwoordiger hoop dat ook Hasbro met het bedrijf mag samenwerken. Op de vraag of een Pokémon-Transformer dan ook een optie zou zijn, omdat dat een hele nieuwe generatie aan verzamelaars aan zou trekken, werd ook enthousiast gereageerd.

Het komt op ons vooral over dat de Transformers-fansite en de Hasbro-vertegenwoordiger aan het dagdromen waren over een mogelijke samenwerking. Maar je weet het nooit. Misschien leest een vertegenwoordiger van Nintendo mee en kunnen we over een paar jaar spelen met een Transformerende NES.

Zou jij een Transfomers-Nintendo-collectie willen beginnen? Laat het weten in de comments.