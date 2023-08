Minecraft onthult Teenage Mutant Ninja Turtles DLC

Stof die bandana maar vast af!

Wie kent ze nou niet? De Teenage Mutant Ninja Turtles komen naar Minecraft! Spelers op de Nintendo Switch en andere platformen kunnen vanaf 3 augustus 2023 genieten van deze splinternieuwe DLC. Oorspronkelijk bestaan deze vier groene broers al sinds 1987, waarschijnlijk zal het voor velen een stukje nostalgie naar boven halen. Wie toch even vergeten is wie de Teenage Mutant Ninja Turtles ook alweer zijn, krijgt hieronder een kleine opfrisser.

De Teenage Mutant Ninja Turtles bestaat uit vier broers genaamd: Leonardo, Michelangelo, Donatello en Raphael. Onder begeleiding van hun (rat) Sensei genaamd Splinter leren ze Ninjutsu om al het kwaad te bestrijden in New York City. Sinds 1987 is deze comic wereldwijd een grote hit en zijn er verschillende comics, films en games over gemaakt. Nu is het tijd voor Minecraft om een geweldige DLC te releasen waarbij je zelf de strijd aan kunt gaan.

Je komt alle iconische plekken tegen uit de comics, denk hierbij aan Big Apple tot het Channel 6 gebouw. Niet alleen de plaatsen zullen je bekend voor komen. Je gaat ook bekende vijanden tegen komen zoals Leatherhead, Bebop, Rocksteady, Krang en natuurlijk niet te vergeten: Shredder zelf.

Bekijk hieronder de splinternieuwe DLC Trailer van Minecraft X Teenage Mutant Ninja Turtles:

Ligt bij jou de pizza (zonder ansjovis) al klaar en ga jij deze DLC scoren? Laat het ons weten in de reacties!