Nieuwe Atelier game zal volgende week worden onthuld

Een volgend deel, of iets compleet nieuws?

Via een bericht op Twitter hebben Koei Tecmo en Gust aangegeven dat er een nieuwe Atelier game zal worden aangekondigd. Dit nieuws komt vrij snel na de release van de Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg en eerder dit jaar Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key

De aankondiging is gedaan via Twitter, maar details zullen worden onthuld op Youtube op 8 augustus. Wat we kunnen verwachten is nog maar de vraag. Mogelijk een vervolg of toch een compleet nieuw personage om te volgen? Wat denk jij? Hoop je op meer Ryza, of toe aan iets nieuws?