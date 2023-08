Nostalgisch goeie trailer voor Story of Seasons: A Wonderful Life

Generaties van plezier in 'Precious Memories' trailer.

Op 27 juni kwam de nieuwe Story of Seasons game uit en konden we helemaal los met dit hartverwarmende avontuur.

Je bent in Story of Seasons: A Wonderful Life nieuw in het dorpje Forgotten Valley. Hier neem je de taak van boer over en is het aan jou om de boerderij te onderhouden en verbeteren. Daar blijft het niet bij, aangezien je ook met de dorpelingen relaties opbouwt en op ontdekkingstocht kan gaan. Het blijft ook niet bij dat ene karakter, maar je werkt echt door generaties heen om alles te zien groeien en bloeien.

Het is dus een game om mee te ontspannen en zelf te kiezen waar je mee bezig gaat. Naast de launch trailer heeft Marvelous nu ook een trailer om dat nostalgische te laten zien. De reeks gaat namelijk al lange tijd mee en komt nog uit het GameCube tijdperk. Ben jij al helemaal ondergedompeld in deze feelgood simulator?