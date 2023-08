Derde DLC voor Mario + Rabbits Sparks of Hope krijgt releasedatum

Rayman is back.

Uitgever Ubisoft en ontwikkelaar Ubisoft Milan hebben een nieuwe trailer getoond van Mario + Rabbids Sparks of Hope “Rayman in the Phantom Show”. Inderdaad, de titel zegt het al. Rayman komt terug! In deze derde en laatste downloadbare content van Mario + Rabbids Sparks of Hope, neemt Rayman het samen met Rabbid Mario en Rabbid Peach op tegen de Phantom, een vijand die eerder al te zien was in Mario + Rabbids Kingdom Battle.

In dit nieuwe avontuur, dat losstaat van het verhaal in de hoofdgame, werkt de Phantom nu als studiodirecteur bij het dramatische Space Opera Network. Dit is een bizarre tv-studio vol met rekwisieten en Easter Eggs. Als de kijkcijfers van de studio een nieuw dieptepunt bereiken, heeft de Phantom de hulp nodig van echte sterren die hem kunnen helpen zijn oude glorie terug te krijgen.

Spelers besturen Rayman, Rabbid Peach en Rabbid Mario. Er zijn gloednieuwe levels te verkennen op de verschillende sets van de tv-studio. Tijdens het avontuur zal je de nodige tactische keuzes moeten maken. Je kan daarbij beroep doen op Raymans arsenaal, van zijn vliegkunsten tot zijn plunger-blaster. Zo kan Rayman zijn haircopter-gave gebruiken om zijn medehelden mee te nemen terwijl hij springt.

Acteur David Gasman is ook terug in zijn rol als Rayman, met een originele soundtrack gecomponeerd door Christophe Heral (Rayman Origins, Rayman Legends) en Grant Kirkhope.

Je kan de DLC downloaden als onderdeel van de Mario + Rabbids Sparks of Hope Season Pass of door de Gold Edition van de game aan te schaffen. Er zijn al twee DLC-pakketten beschikbaar, waaronder ‘The Tower of Doooom’ en ‘The Last Spark Hunter’. De DLC zal beschikbaar zijn vanaf 30 augustus.

Bekijk hieronder alvast de nieuwe trailer. Ben jij ook benieuwd om Rayman nog eens in actie te zien? Laat het ons weten in de comments.