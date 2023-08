Launch-trailer uitgebracht voor Akiba’s Trip: Undead & Undressed – Director’s Cut

Bescherm Akihabara van de vampierjagers.

XSEEDGames heeft een launch-trailer uitgegeven van Akiba’s Trip: Undead & Undressed – Director’s Cut. De game zou nu uit moeten zijn, maar is vooralsnog niet te vinden in de Nederlandse Nintendo eShop. De Amerikaanse eShop heeft de game inmiddels wel.

In Undead & Undressed ga je als otaku (en vampier!) op jacht naar vampierjagers in het hart van de Japanse tech-district Akihabara. De kunst van het vechtsysteem zit hem in het afpakken van de kleding van je tegenstanders. Deze kun je vervolgens aan je eigen inventaris toevoegen.

Deze Director’s Cut is hetzelfde als de originele game uit 2013, maar inclusief alle DLC en een extra verhaallijn. Spelers hebben de keuze om het spel te spelen met de originele Japanse stemmen of de Engelse.

