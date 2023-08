Morgen kun je de Wii U-spellen Splatoon en Mario Kart 8 weer online spelen

Vergeet morgen niet de update te downloaden!

Als je regelmatig nog op jouw Nintendo Wii U speelt dan heb je vast wel gemerkt dat het sinds begin maart niet meer lukte om de spellen Splatoon en Mario Kart 8 online te spelen. Dit komt doordat Nintendo de netwerkdiensten van deze games tijdelijk had stopgezet. Het heeft even mogen duren, namelijk vijf maanden, maar vanaf morgen belooft Nintendo eindelijk beterschap. Op 3 augustus zal er namelijk een update voor beide titels worden vrijgegeven die ervoor moet zorgen dat je weer vrolijk online verder kunt gamen. Het probleem dat Nintendo ontdekt had is nu namelijk als het goed is opgelost.

Let wel goed op de woorden ”als het goed is”. Er bestaat namelijk een mogelijkheid dat de problemen nog steeds aanwezig zijn. Mocht dit het geval zijn dan moet Nintendo helaas het besluit nemen om de online diensten voor Splatoon en Mario Kart 8 voor altijd stop te zetten. Uiteraard is het dan wel nog mogelijk om beide spellen offline te spelen zoals je gewend bent.

Nintendo biedt uiteraard haar welgemeende excuses aan voor het lange wachten. Hopelijk kunnen Wii U-bezitters nu weer lekker genieten van de online gameplay.