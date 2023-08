Opvolger van de Switch wordt mogelijk op de Gamescom al onthuld

Ook komt er begin september mogelijk een speciaal Nintendo evenement voor journalisten op PAX West

Gamewebsite Startmenu geeft aan dat hun gegeven informatie overeenkomt met de bronnen van Video Games Chronicle. Ze zeggen dat de Switch inderdaad in de tweede helft van 2024 verschijnt en dat ontwikkelaars al dev-kits hebben voor game ontwikkeling. Hiernaast claimt de website ook dat de console deze zomer al wordt aangekondigd op de Gamescom. Ze hebben niet gezegd of dit gebeurt tijdens het evenement zelf of tijdens een Nintendo Direct rondom deze periode.

Hoewel Nintendo normaal gesproken geen consoles aankondigt op grote evenementen heeft het gerucht nu wat extra kracht gekregen. Game-journalist Jeff Grub heeft tijdens zijn podcast Game-Mess namelijk gezegd dat er begin september een speciaal Nintendo-evenement is voor journalisten op PAX West. Hij geeft hierin wel zijn twijfels aan. Mocht Nintendo zijn nieuwe console aankondigen dan krijgen ze daar constant vragen over. Hij zegt hierna echter wel het volgende:

“Het komt wel overeen met wat ik heel het jaar al heb gehoord: dat er een of andere aankondiging in de tweede helft van dit jaar, gedurende de zomer, wordt gemaakt. Het is moeilijk om zeker te weten wat accuraat is, maar ik heb het heel het jaar gehoord. Ik zou dus niet enorm verrast zijn.” Jeff Grub

Hoewel Startmenu een redelijk onbekende gamewebsite is en het onwaarschijnlijk lijkt dat Nintendo een nieuwe console aankondigt tijdens een game-evenement heeft het gerucht met de extra informatie van Jeff Grub nu wel extra kracht gekregen. Wat denk jij? Zie jij een de aankondiging van een nieuwe Nintendo-console op de Gamescom wel gebeuren? Laat het ons hieronder weten in de reacties!