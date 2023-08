Inescapable: No Rules, No Rescue krijgt een releasedatum

Inescapable: No Rules, No Rescue belooft een spannende game op leven en dood te worden.

Aksys Games is dit jaar goed bezig met het uitbrengen van visual novels. Een game die nog op de planning staat, maar nog geen releasedatum had, is Inescapable: No Rules, No Rules. Deze is ontwikkeld door Dreamloop Games en wordt door Aksys Games uitgeven. Deze “social thriller” heeft zojuist een releasedatum ontvangen. Op 19 oktober zal de game voor de Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One en pc verschijnen.

Inescapable: No Rules, No Rescue is voornamelijk een “Death Game”, maar met wat extra’s. Het verhaal speelt zich af op een eiland. Jij bent ontvoerd en wordt gedwongen mee te doen aan een tv-programma. Iedereen die er aan het eind van hun verblijf er nog is wint $500,000. Maar ja, dan moet je nog wel leven. Er zijn geen regels op het eiland. Alles is geoorloofd. Afhankelijk van de keuzes die je maakt krijg je een bepaald einde.

