Nintendo Switch heeft nu meer dan 129 miljoen stuks verkocht!

De Switch is dit kwartaal 3,91 miljoen keer verkocht!

Nintendo heeft onlangs hun financiële resultaten voor het eerste kwartaal in het boekjaar 2023/2024 bekendgemaakt. Om precies te zijn gaat het hierbij om de periode tussen 1 april en 30 juni. Hieruit blijkt nu dat de console maar liefst 129,53 miljoen stuks heeft verkocht. De Switch is daarmee de op één na best verkochte Nintendo systeem aller tijden. Daarboven staat namelijk nog de Nintendo DS met 154 miljoen stuks.

De verkopen van de hybride console zijn jaar op jaar gestegen met 13,9%. Nintendo geeft aan dat vooral de indrukwekkende verkoopcijfers van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom een belangrijke reden zijn voor deze stijging. De gehele Switch familie van systemen heeft dit kwartaal 3,91 miljoen stuks verkocht. Als we dit onderverdelen in de drie edities betekent dit:

Standaard Switch 0.64 miljoen stuks

Switch Lite 0.43 miljoen stuks

Switch OLED 2.83 miljoen stuks

Wat denk over de financiële resultaten van de Switch? Denk jij dat Nintendo’s hybride console de DS nog van de troon gaat stoten in zijn 7de jaar? Laat het ons hieronder weten in de reacties!