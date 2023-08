Nintendo verkoopt miljoenen – Augustus 2023

Zelda is en blijft razend populair!

Nintendo heeft weer een aantal financiële resultaten bekend gemaakt. De verkooplijst is bijgewerkt voor augustus 2023 en er zijn een aantal nieuwe toevoegingen. Lees hier onder alle details.

De belangrijkste nieuwe toevoeging is Zelda: Tears of the Kingdom. De game is sinds release maar liefst 18,51 miljoen keer verkocht! Toch blijft op het moment Mario Kart 8 Deluxe bovenaan staan met 55,46 miljoen stuks. Ze hebben hiermee een prachtige lijst met hoge verkoopcijfers gescoord, dit bewijst maar weer dat Nintendo erg populair blijft.

Hier onder vind je de volledig bijgewerkte lijst van de miljoenen die Nintendo heeft verkocht voor augustus 2023:

Mario Kart 8 Deluxe – 55.46 miljoen



Animal Crossing: New Horizons – 42.79 miljoen



Super Smash Bros. Ultimate – 31.77 miljoen



The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 30.65 miljoen



Super Mario Odyssey – 26.44 miljoen



Pokemon Sword / Shield – 25.92 miljoen



Pokemon Scarlet / Violet – 22.66 miljoen



Super Mario Party – 19.39 miljoen



The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 18.51 miljoen



New Super Mario Bros. U Deluxe – 16.17 miljoen

Hierbij willen we wel duidelijk maken dat de lijst niet volledig is. Sommige games hebben al zo’n hoge status bereikt dat ze uit de lijst zijn gehaald door Nintendo, om andere games ook een kans te geven.

Welke games heb jij allemaal in huis gehaald of staan er op je verlanglijstje? Laat het ons weten in de reacties!