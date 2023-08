Ratatan bevestigd voor de Switch

Voer je leger aan op de maat van de muziek!

Ratatan is een aankomende actie ritme game die veel wegheeft van PSP titel Patapon, een franchise waarop je op de maat van de muziek een legertje aandoenlijke wezentjes aanvoert. Ratatan heeft hier veel van weg, grotendeels omdat een paar bekende namen achter de game ook aan Patapon gewerkt hebben. Om de game te financieren kwam er afgelopen week een kickstarter campagne online, welke binnen een dag gefund werd. Fans van Patapon en Nintendo’s hybride console kunnen daarnaast hun hart ophalen, want de stretch goal om de game naar de Switch te brengen is inmiddels ook gehaald. Benieuwd naar de game? Hieronder kun je de trailer bekijken.

Ratatan is een uniek soort rhythm game, waarin de combinatie van ritme en strategische keuzes centraal staan. Jij neemt de rol aan van een dirigent, die op de maat van de muziek een schattig leger van Ratatan’s aanvoert. Elke knop representeert een bepaalde klank, en door deze klanken op de maat van de muziek aan te slaan kun je je leger aanvoeren. Daarnaast bevat de game verschillende personages welke hun eigen instrumenten hebben. Deze instrumenten hebben hun eigen skills waarmee je de gevechten kunt beïnvloeden.