The Super Mario Bros. Movie trekt 168 miljoen bioscoopbezoekers

Nintendo is door dit succes geïnteresseerd in meer "visuele content gerelateerde initiatieven".

Nintendo heeft vandaag hun financiële resultaten voor het eerste kwartaal in het boekjaar 2023/2024 bekendgemaakt. Je kon eerder al lezen dat de Switch nu 129,53 miljoen exemplaren heeft verkocht. Maar naast games doet Nintendo tegenwoordig ook van alles met films. Zo hebben ze nu gedeeld dat The Super Mario Bros. Movie 168,10 miljoen bezoekers heeft getrokken. We hebben hier eerder al gedeeld dat de film meerdere records brak en het al de tweede meest succesvolle animatiefilm ooit was. Hoeveel mensen de film wereldwijd precies hebben gezien is moeilijk te zeggen. Binnen de eerdergenoemde 168,10 miljoen zullen er ongetwijfeld ook meerdere bijzitten die de film vaker dan eens hebben gezien. Het succes van de film zorgt ervoor dat Nintendo geïnteresseerd is in meer “visuele content gerelateerde initiatieven”. Ze hadden hier namelijk het volgende over te zeggen in hun financiële rapport:

“Door Nintendo IP’s uit te breiden naar gebieden buiten het traditionele video game platform creëren we nieuwe mogelijkheden voor consumenten om Nintendo IP’s te ontdekken en simuleert ons bedrijf in het algemeen. Op basis van de verschillende effecten die we hebben bevestigd door de release van deze film, zullen we onze inspanningen voor visuele content gerelateerde initiatieven voortzetten”.

Of dit ook betekent dat we meer bioscoopfilms van Nintendo gaan zien weten we niet. Hoewel we er inmiddels vanuit kunnen gaan dat er sowieso minimaal 1 vervolg op The Super Mario Bros. Movie gaan krijgen. Welke films of misschien zelfs series zou jij in de toekomst graag van Nintendo willen zien? Laat het ons weten in de reacties!