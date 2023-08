Virgo Versus the Zodiac verschijnt deze maand op de Switch

De turnbased sci-fi Fantasy RPG komt eind deze maand naar de Switch!

Virgo Versus The Zodiac verscheen oorspronkelijk aan het eind van 2019 op de PC. Serenity Forge brengt de game nu naar consoles, waaronder de Nintendo Switch. De game staat momenteel gepland voor release op 23 augustus. Benieuwd waar deze sci-fi fantasy JRPG over gaat? Hieronder kun je alvast een trailer bekijken.

In Virgo Versus the Zodiac speel jij Virgo, the Holy Queen. Volg haar verhaal terwijl ze op een heftige cosmic queeste gaat om the Golden Age terug te brengen, een tijd van vrede en balans… tenminste, dat denkt ze. Haar queeste brengt al snel Chaos overal waar ze gaat, en het is aan jou om andere haar nogal vreemde wereldbeeld op te dringen en te bekeren. Dit speelt zich uit door middel van een turn-based combat systeem waarbij je in real-time je moves moet uitvoeren.