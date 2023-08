Capcom geeft update over verkoopcijfers

Welke games doen het goed bij Capcom?

Uitgever Capcom heeft recent wat informatie gegeven over hun IP’s. Daar zitten ook wat verrassende cijfers bij.

Okami doet het erg goed

Waar kennen we Capcom eigenlijk van? Als we het lijstje aanhouden, dan springen er natuurlijk wat bekende IP’s uit. Denk aan Monster Hunter, Mega Man en Street Fighter. In de afgelopen jaren zijn er van deze franchises heel veel ports uitgebracht. Alles bij elkaar opgeteld rollen er dan de volgende cijfers uit.

Een verrassing is de Okami franchise. Een indie titel die wel vaak geport is naar nieuwere consoles, maar geen grote promoties heeft gekregen. Toch heeft de game de vier miljoen verkochte exemplaren aangetikt. Trouwens ik noem Okami een franchise, omdat er een in 2011 een sequel is uitgebracht genaamd Okamiden. Vaak wordt deze parel vergeten, aangezien er alleen een release is geweest op de Nintendo DS. Wellicht zien we binnenkort wel een HD versie van Okamiden. Voor nu vind je Okami HD in de Nintendo eShop.

Van welke Capcom franchise zie jij graag een nieuw deel?