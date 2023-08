Monstertrain-game Adore krijgt een launch-trailer

Gotta tame them all!

Gisteren is monstertrainer Adore uitgekomen in de Nintendo eShop. In de game ga je op zoek naar verschillende monsters, hier ‘Wezens’ of ‘Creatures’ genoemd, om samen krachtige combo’s uit te voeren. Bekijk de trailer hier:

Adore moet een actievollere variant op de Pokémon-formule zijn. Train jouw monsters en geef ze met speciale runen nieuwe krachten. Laat ze samenwerken door gebruik te maken van het Synergy-systeem, level-up door beelden van hun god te vinden en vind ingrediënten om lekkere maaltijden voor ze te kopen.

Het grootste verschil met eerdergenoemde monstertrainer-spel is dat de gevechten in Adore in real-time worden gedaan. Dus spring, rol en vecht je een weg naar de top. Ga jij deze game een kans geven? Laat het weten in de comments!