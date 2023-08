Nieuwe trailer free-to-play sim Palia

Ontdek eeuwenoude geheimen in deze free-to-play adventure sim!

Een nieuwe tailer is verschenen van Palia, een aankomende free-to-play adventure sim. De game werd afgelopen juni tijdens de Nintendo Direct aangekondigd, en staat gepland voor dit najaar. De game zit momenteel in de closed beta, waardoor er momenteel online veel nieuwe gameplay beelden te vinden zijn. Wellicht dat daarom de nieuwe trailer vooral cinematisch is, waardoor je even een mooie indruk krijgt van de stijl van deze free-to-play game. De trailer kun je hieronder bekijken.

Op zoek naar een nieuwe game waarin je even het drukke leven van alledag kunt vergeten? Palia belooft de nieuwe multiplayer cozy sim game te worden, welke zich afspeelt in een prachtige nieuwe wereld. Je verhaal begint in het idealistische Kilima Village, en terwijl je daar natuurlijk je huis en haard kunt gaan opzetten zul je al snel ontdekken dat er veel meer in Palia te doen is!