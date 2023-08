Ontdek de personages in Samba de Amigo: Party Central met een gloednieuwe trailer

Voel het ritme met Samba de Amigo: Party Central!

Een oude bekende kwam voorbij tijdens de Nintendo Direct van afgelopen februari. We hebben het dan over de SEGA-klassieker Samba de Amigo, welke voor het eerst op de Dreamcast verscheen en later ook naar de Nintendo Wii kwam. De serie komt nu ook naar de Nintendo Switch met het nieuwste deel genaamd Samba de Amigo: Party Central. In een gloednieuwe trailer, welke je hieronder kunt bewonderen, maak je kennis met de personages in de game!

Samba de Amigo: Party Central is een ritmespel waarbij je met de Joy-Con van de Nintendo Switch op verschillende ritmes moet schudden om zo te dansen en te swingen. Het doel is om zoveel mogelijk punten te behalen. Naast de eerder al aangekondigde nummers uit de Sonic-serie, zal de game ook 40 hits kennen in allerlei verschillende genres.

Kijk jij ook al uit naar dit ritmische avontuur? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!