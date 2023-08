[Review] Disney Illusion Island – Een makkelijk spel met een prachtig uiterlijk

Het allereerste spel dat ik met Mickey Mouse in de hoofdrol heb gespeeld heet Mickey’s Wild Adventure. Enige tijd later ben ik ook aan de slag gegaan met Epic Mickey op de Nintendo Wii. Van beide games heb ik erg genoten, wat mede komt doordat je speelt als de leukste muis van Disney. De ene titel speelt zich trouwens af in een 2D-wereld en de andere in een 3D-wereld. Disney Illusion Island is ook een 2D-spel, maar in tegenstelling tot Mickey’s Wild Adventure bevat deze nieuwe titel van Dlala Studios geen verschillende losse levels. In Disney Illusion Island loop je namelijk rond in één grote 2D-wereld zonder laadschermen. Dit idee pakte meteen al mijn aandacht en daarom wilde ik dit spel erg graag spelen, wat ik natuurlijk dan ook gedaan heb. In deze review lees je of het het waard is om aan de slag te gaan met het nieuwste Disney-spel.

Sorry, de picknick was een leugen Donald…

In Disney Illusion Island denken de vrolijke Mickey Mouse, de lieve Minnie Mouse, de wat geïrriteerde Donald Duck en de hongerige Goofy dat ze elkaar hebben uitgenodigd voor een gezellige picknick. Echter komen ze er al snel achter dat dit helaas niet het geval is. De vier hoofdpersonages zijn door leider Toku de jungle ingelokt omdat de bevolking hun hulp goed kan gebruiken. De wereld Monoth is namelijk in groot gevaar, want de drie magische boeken, genaamd Tomes of Knowledge, zijn gestolen! Je vraagt je misschien af wat er gebeurt als de boeken niet in bezit zijn van de bevolking. Dit zou het einde betekenen van Monoth en dat is natuurlijk niet goed. Daarom besluiten Mickey, Minnie, Donald en Goofy Toku toch maar te helpen, ondanks dat hij hun heeft voorgelogen. Wat zijn ze toch ook lief hè?

Ren, spring en vlieg door de wereld heen

Meteen aan het begin van jouw avontuur wordt het al duidelijk dat Disney Illusion Island erg vriendelijk is voor de gamer. Het platformspel laat je aan het begin namelijk alleen maar rennen en springen. Al snel kom je erachter dat het met deze bewegingen niet lukt om aan de overkant te komen en dus moet hiervoor een oplossing komen. Daarom krijg je redelijk snel al de mogelijk om een dubbelsprong uit te voeren. Op den duur ontgrendel je trouwens ook nog een muursprong en een stampsprong en leer je om te zwaaien, vliegen en zwemmen. Echter gebeurt dit pas later in de game waardoor het begin van Disney Illusion Island wat eentonig aanvoelt. Dit komt doordat je geen vijanden hoeft te verslaan en simpelweg alleen maar aan het platformen bent. Bovendien is het spel, zeker tot de tweede eindbaas, redelijk simpel. Gelukkig gaat de moeilijkheidsgraad daarna omhoog en wordt deze titel een stukje uitdagender. Aan het begin zul je dus een beetje door een zure appel moeten bijten, maar daarna weet ik zeker dat je deze game vermakelijk zult vinden.

Daarnet liet ik al even vallen dat Disney Illusion Island eindbazen heeft. Het leuke aan deze eindbazen is dat jouw platform vaardigheden hierbij op de proef worden gesteld. Je moet namelijk al jouw kennis gebruiken van wat je daarvoor geleerd hebt. Tevens zijn alle eindbazen redelijk uitdagend en duren ze nog best lang ook. Gelukkig hoef je nooit helemaal opnieuw te beginnen, want mocht je al jouw hartjes verliezen, dan hoef je alleen maar één deel van die eindbaas opnieuw te doen.

Plezier voor vier

Hoewel ik het hele avontuur in m’n eentje heb gespeeld, moet ik ook zeker niet vergeten te zeggen dat je Disney Illusion Island ook met meerdere mensen lokaal kunt spelen. In totaal kunnen jij en drie andere vrienden op de bank gezellig genieten van deze game. Deze optie is trouwens ook ideaal als je met een kind wilt gamen. In deze lokale coöpstand kun je elkaar namelijk helpen. Als de wat ervaren speler bijvoorbeeld al een paar platformen hoger dan jou staat, kan diegene een touw laten zakken. Vervolgens kan de andere speler omhoog klimmen waardoor je de platform uitdaging mag ontwijken. Er is ook nog iets wat leap frog heet. Als je deze actie met z’n tweetjes uitvoert dan kan je op elkaars rug springen. Dit is een soort lange dubbelsprong, maar dan nét iets anders.

Voordat ik het laatste hulpmiddel bespreek, is het handig om te weten dat je aan het begin van elke speelsessie kunt kiezen hoeveel hartjes je wilt hebben. Mocht je deze tijdens het spelen kwijtraken, wat gebeurt als je een vijand raakt, dan kun je deze bijvullen door een hartdoosje te vinden of in een helend bad te zitten. Als je samen speelt kun je echter op een hele lieve manier hartjes aan elkaar geven. Dit gebeurt namelijk door elkaar te knuffelen. Schattig toch?

Verzamelen maar!

Voor de verzamelaars onder ons is er meer dan genoeg te doen in Disney Illusion Island. Als hoofd verzamelobject heeft het spel Glimts. Deze waterachtige vloeistof dient als een soort munt en kost niet al te veel moeite om te verzamelen. Je kan er verder niks mee kopen, maar als je er eenmaal voldoende hebt verzameld, dan ontgrendel je extra hartjes. Deze zijn vooral handig voor de wat minder ervaren speler. Tevens ontgrendel je ook stukje bij stukje concept art, welke je in het menu kunt bekijken. Verder kun je in de game ook Tokuns vinden. Deze bijzondere kaartjes, waar er maar liefst 91 van zijn, zijn meestal te vinden als je even van de oorspronkelijke route afstapt. Hier moet je dan vervolgens een kleine platform uitdaging uitvoeren om vervolgens de Tokun te bemachtigen. In het menu zijn al deze kaartjes te vinden met een verhaaltje dat goed bij de Tokun past. Zo bevat dit kaartje een afbeelding en een uitleg over verschillende personages uit Monoth. Denk bijvoorbeeld aan vijanden en overige karakters.

Bovendien zijn er ook nog Mickey Memorabilia te vinden. Deze zakjes zitten vol met herinneringen van Mickey Mouse. Zo kun je denken aan afbeeldingen uit Steamboat Willie. In totaal zijn er 23 titels, welke elk drie afbeeldingen bevatten. Dat wordt dus goed zoeken voordat je elk plaatje hebt verzameld. En als je dacht dat dit alles was, dan heb je het mis! Als laatste zijn er over de hele wereld nog verborgen Mickey’s te vinden. Het hoofdje van deze vrolijke muis kan groot of klein zijn en soms zelfs in de lucht hangen. Standaard staat aan dat je een hint krijgt als je in de buurt bent van zo’n verborgen Mickey. Echter heb ik deze hints in het menu uitgezet omdat ik het toch wel leuk vind om ze echt zelf te moeten zoeken. Dan heb je namelijk meer een verrassingseffect als je daadwerkelijk uit het niets Mickey’s hoofdje ziet.

Een prachtige stijl

Wauw, wauw en nog eens wauw. Wat ziet Disney Illusion Island er super mooi uit zeg! Het is kort gezegd een spel met een enorm kleurrijk uiterlijk dat ook nog eens ontzettend veel details op de voor- en achtergrond heeft. Daarbij zijn de animaties van Mickey, Minnie, Donald en Goofy erg vloeiend en origineel omdat ieder personage andere animaties heeft. Zoals ik eerder in de review al zei maak je als eerst kennis de dubbelsprong. Mickey krijgt om dit te doen een jetpack, Minnie een papieren vliegtuigje, Donald een raket en Goofy een hete peper. Per extra ontgrendelde beweging krijgt ieder personage een ander item en je kan ook echt het gekregen voorwerp zien als je een beweging maakt. Dit maakt het leuk om bij elke speelsessie een ander personage te kiezen.

De muziek weet erg goed het Disney-gevoel over te brengen, maar is helaas niet zo goed als de muziek die bijvoorbeeld in de Disney-films zit. De stemmen van alle personages die je in de cutscenes te horen krijgt zijn dan wel weer echt fantastisch. Ze klinken namelijk allemaal precies zoals ik herinner hoe Mickey, Minnie, Donald en Goofy praten. Ook de gloednieuwe personages hebben een erg fijne stem om naar te luisteren en zijn vol energie ingesproken. Iets anders leuk wat mij nog op was gevallen is het gebruik van de HD-trilfunctie van de Joy-Con. Meestal trilt deze gewoon af en toe bij het spelen van spellen, maar bij Disney Illusion Island maakt het een hoog gepitcht geluidje. Ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt en daarom was het leuk om dit geluidje uit mijn controller te horen als ik bijvoorbeeld in het water sprong of een hartje verzamelde.

Conclusie

Disney Illusion Island is een spel dat wel wat weg heeft van het Metroidvania-genre, maar dan veel eenvoudiger. Je hoeft namelijk geen vijanden te verslaan. Wel zijn er hier en daar verborgen ruimtes die je ziet als je van het oorspronkelijke pad af gaat. Ook is het avontuur met al onze favoriete personages erg vermakelijk. Dit komt omdat het verhaal heel goed verteld wordt, met een prachtig uiterlijk, en nog leuk is om te volgen. Helaas was mijn avontuur al binnen 7 uur afgelopen. Dit vind ik voor een game van €39,99 toch wel erg weinig. Ja, er is achteraf nog voldoende te doen. Zo kun je onder andere nog op zoek gaan naar de hoofdjes van Mickey Mouse en Tokun vinden. Ondanks dat geef ik Disney Illusion Island toch een mooi cijfer, maar het is aan jou of je wacht voor een aanbieding of niet.

+ De verhaallijn is vanaf het begin tot het eind erg vermakelijk

+ De wereld zit vol met details

+ Er is meer dan genoeg te verzamelen voor de collectors onder ons

– De gameplay is de eerste paar uur wel erg eenvoudig

– Na 7 uur is het avontuur al afgelopen

DN-Score 8,0