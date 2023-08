LEGO-sets van Animal Crossing lijken eraan te komen

Fans van LEGO hebben zeer waarschijnlijk iets om naar uit te kijken!

Nintendo en LEGO werken inmiddels al een tijdje samen en deze samenwerking lijkt binnenkort tot gloednieuwe LEGO-sets te komen. Volgens de laatste geruchten zouden er namelijk LEGO-sets van Animal Crossing aankomen. LEGO-insiders claimen namelijk dat er vijf LEGO-sets van Animal Crossing in de maak zijn. Deze zouden in maart 2024 moeten verschijnen en het gaat dan om de volgende sets:

Set 77046 – $14.99 (170 blokjes)

$14.99 (170 blokjes) Set 77047 – $19.99 (164 blokjes)

$19.99 (164 blokjes) Set 77048 – $29.99 (233 blokjes)

$29.99 (233 blokjes) Set 77049 – $39.99 (389 blokjes)

$39.99 (389 blokjes) Set 77050 – $74.99 (535 blokjes)

Tot nu toe is er niet meer informatie bekend, maar het feit dat er zulke specifieke details aanwezig zijn, doet vermoeden dat de komst van deze LEGO-sets zomaar eens waar kan zijn. Bovendien weten we inmiddels dat Nintendo en LEGO goede vrienden zijn geworden. Hoop jij op komst van deze sets? Laat het ons weten in de vorm van een reactie!