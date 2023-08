Under Night In-Birth II Sys: Celes aangekondigd

Met een twee minuut lange teaser trailer

Als je na het lezen van de titel van de game nog steeds aan boord bent, welkom! Misschien dat sommigen de titel ook wel wat herkennen, het is namelijk een sequel. De vorige game in de serie Under Night In-Birth Exe: Late[cl-r] kwam uit in 2020 en werd erg goed ontvangen in onze review.

Nu werd op EVO 2023 door Arc System Works en French Bread dit vervolg aangekondigd voor de Switch. Het is net zoals het vorige deel een fighter met een overduidelijke anime stijl. Het spel kent een breed scala aan verschillende karakters met hun eigen motivaties om te vechten. Naast dat er op alle vlakken verbetering is ten opzichte van de vorige game zijn er ook nieuwe battle systemen en moves toegevoegd. Om je helemaal over te halen is er ook een dik 2 minuut lange teaser trailer die je hieronder kunt bekijken.

Op dit moment is het spel onthuld, maar is er nog geen specifieke release datum. Wel is aangegeven dat het spel gepland staat voor 2024. Hyped om de game te proberen? Heb je misschien het vorige deel gespeeld, deel dan je ervaring hieronder om andere geïnteresseerden te helpen!