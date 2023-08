Bright Lights of Svetlov, een story-focused game komt naar de Switch!

Ben jij klaar voor dit interessante verhaal?

Als je gek bent op story-focused games dan is dit misschien wel wat voor jou! Uitgever Sometimes You heeft aangekondigd: Bright Lights of Svetlov komt naar de Switch. Ze werken samen met Vladimir Cholokyan aan een nieuwe console versie van Bright Lights of Svetlov. De game is volgende week al beschikbaar, namelijk op 11 augustus 2023 te verkrijgen in de Nintendo eShop.

Bright Lights of Svetlov is zoals eerder benoemd een story-focused game. Je onderzoekt hoe het is om als Sovjetfamilie in Rusland te leven. Het verhaal speelt zich af in de jaren 80 en de familie heeft een zware tijd achter de rug. Aan jou om te beleven en mee te maken hoe de atmosfeer is en om te voelen wat de familie allemaal heeft meegemaakt. Je neemt een kijkje waar ze leven, binnen en buiten het appartement.

Wat kun je allemaal verwachten in dit korte maar interessante verhaal?

Een zorgvuldige afgebeelde sfeer van de USSR



Een logische verhaalgerichte ervaring



Maak de routine mee, en ontmoet de familie

Ondanks dat de game vrij kort is, krijg je wel echt een kijkje in de sfeer en het verhaal van de Sovjetfamilie. Ze hebben erg hun best gedaan om je het gevoel te geven dat je in de jaren 80 leeft in Rusland.

Hieronder kun je de trailer bekijken van Bright Lights of Svetlov: