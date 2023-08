[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 32

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

WrestleQuest

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 8 augustus 2023

Het is eindelijk zover Brother! Na eerder dit jaar uitgesteld te zijn kunnen we aankomende week eindelijk aan de slag met WrestleQuest, een pixel-art RPG over het Amerikaanse Showworstelen. Volg de reis van een ambitieus groentje die wereldkampioen wil worden.. maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. Train, glam, en piledive je een weg naar de top van de proworstel-voedselketen. Laat je inspireren door legendarische worstelaars André the Giant, Jake the Snake Roberts en Macho Man Randy Savage terwijl je werelden verkent die gebaseerd zijn op hun imposante carrières. De game combineert klassieke RPG gevechten met worstelactie vol slechteriken, goeerikken, hagedissen, robots en meer.

Neon Blight

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 10 augustus 2023

Neon Blight is een vreemde combinatie van een shooter en roguelite winkelmanagment game. Het speelt zich af in Neon Blight, een dystopische cyberpunkwereld. In deze wereld speel jij een fixer die net eigenaar is geworden van een wapenwinkel op de zwarte markt. Bied honderden uitrustingsitems aan aan cyber-geobsedeerde punks die hun lot in deze dystopische wereld proberen te veranderen. En is je voorraad bijna op? Geen probleem. Vijanden genoeg, en als je die verslagen hebt kun je hun wapens gebruiken om weer nieuwe koopwaar te bieden.

Stray Gods: The Roleplaying Musical

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 10 augustus 2023

Stray Gods is een verhalend fantasy verhaal over het ontdekken waar je thuis hoort en het vinden van antwoorden. Het speelt zich af in een moderne fantasywereld waarin Griekse goden in anonimiteit onder ons leven. Jij speelt Grace, een vroegtijdige schoolverlater. Zij ontvangt op een dag de kracht van een muze, een kracht die ze nodig heeft om de waarheid te ontdekken over de dood van haar voorganger … voordat ook haar tijd op is. Beslis met wie je bondgenoten wordt, wie je kunt vertrouwen en wie haar gaat verraden in dit prachtig geïllustreerde verhaal.

Wat verder verschijnt in de week van 7 tot en met 13 augustus:

7 augustus: Cinderella: Interactive Book

8 augustus: Chickenoidz Super Party

8 augustus: Anthology of Fear

9 augustus: Skabma – Snowfall

9 augustus: Legend Bowl

9 augustus: Unidentified Falling Objects

9 augustus: Running Fable

9 augustus: Fluffy Milo

9 augustus: Mondealy

10 augustus: The Rewinder

10 augustus: Flutter Away

10 augustus: Witch’s Garden

10 augustus: Sonar Beat

10 augustus: Sven – compleet genaaid

10 augustus: Organ Trail Complete Edition

10 augustus: Zombie Soup

10 augustus: Wild Legion

10 augustus: Female Nation Takeover

10 augustus: It’s Puzzles: Wild Nature

10 augustus: World Spin

10 augustus: Mysterious Adventure of Michael

11 augustus: Rainbow Skies

11 augustus: Moto Rush GT Silver Edition

11 augustus: Bright Lights of Svetlov

11 augustus: Acceptance

11 augustus: Prison Life Simulator Jail

11 augustus: Breakfast Bar Tycoon Couch Co-op Edition

12 augustus: Tow Truck Driver Simulator 2023

