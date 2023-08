SNK deelt teaser voor Fatal Fury: City of the Wolves

Krijg hier een eerste blik op Terry Bogard en Rock Howard.

SNK heeft tijdens het fighting game evenement EVO 2023 de titel onthuld en een teaser gedeeld voor een nieuwe Fatal Fury game. Het was vorig jaar tijdens EVO 2022 al duidelijk dat SNK groen licht had gegeven voor een nieuwe Fatal Fury, maar los van wat screenshots was er nog geen informatie over de game bekend. Zoals je in de titel van dit artikel al hebt gelezen is het nu duidelijk dat de game Fatal Fury: City of the Wolves gaat heten. In de teaser krijgen we een eerste blik te zien van Terry Bogard en Rock Howard. Daarnaast is nu helder dat de stages in de game verschillende locaties binnen South Town zullen bevatten. Op een releasedatum moeten we nog even wachten. Bekijk de teaser hieronder: