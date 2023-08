Sta jij op het YouTube-kanaal van Nintendo?

Wie herken jij uit de beelden van Dutch Comic Con?

Nintendo Nederland was duidelijk aanwezig tijdens Heroes Dutch Comic Con. Op hun YouTube-kanaal hebben zij daar nu een video van gemaakt. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom staat hierbij centraal.

Nintendo op Comic Con

Tijdens het evenement koos Nintendo ervoor om veel gamers kennis te laten maken met Tears of the Kingdom. Logisch ook, want die game was toen nog niet zo heel lang uit. Sommigen die aanwezig waren op de stand, werden geïnterviewd of kwamen in beeld tijdens het spelen van de game. Misschien sta jij er wel op? Is dat het geval, laat het ons dan weten in de reacties.

Onze eigen redacteurs hebben we in ieder geval niet kunnen vinden, jammer genoeg. Zij waren dat weekend wel aanwezig en konden onder andere de zanger van de originele Pokémon Theme Song interviewen. Mocht je dat hebben gemist, kijk dan maar eens hier. Daarnaast kun je ook lezen over onze ervaringen op zo’n event als Comic Con.