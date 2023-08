Deze 15 spellen werden er in juli 2023 het meest gedownload

Bewonder hier de volledige lijst met daarin onder andere Minecraft en Stardew Valley!

Net zoals het begin van elke nieuwe maand brengt Nintendo traditiegetrouw ook ditmaal weer een lijst naar buiten met daarin de populairste titels van de maand ervoor. Niet alleen spellen die al langer in de Nintendo eShop stonden deden het ditmaal weer het goed, maar er staat ook weer een nieuwe game, die in de maand juli verscheen, in de lijst. Pikmin 4 is daar een mooi voorbeeld van. Deze titel verscheen eind vorige maand op de Nintendo Switch en is dusdanig populair dat dit avonturenspel meteen de eerste plek heeft weten te veroveren.

Ben je benieuwd geworden naar de volledige top 15? Bekijk dan onderstaande lijst!

1. Pikmin 4

2. Minecraft

3. Zelda: Tears of the Kingdom

4. Mario Kart 8 Deluxe

5. Stardew Valley

6. A Little to the Left

7. Nintendo Switch Sports

8. Story of Seasons: A Wonderful Life

9. Mario Party Superstars

10. Disney Dreamlight Valley

11. Pikmin 1 + 2

12. Animal Crossing: New Horizons

13. FIFA 23 Legacy Edition

14. New Super Mario Bros. U Deluxe

15. Everybody 1-2 Switch

Heb jij vorige maand ook Pikmin 4 aangeschaft? Laat ons dat weten in de reacties wat jij tot nu toe van dit spel vindt!