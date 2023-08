Gothic Classic krijgt een releasedatum

Neem het op tegen orken in deze port van een klassieke RPG.

THQ Nordic heeft samen met ontwikkelaar Piranha Bytes aangekondigd dat Gothic Classic uitkomt op Nintendo Switch. De release is een port van de eerste game in de fantasy action RPG-serie. Er zijn heel veel aanpassingen gedaan, zoals opgepoetste graphics, een heleboel bugfixes en een nieuwe UI.

Gothic kwam oorspronkelijk uit voor de PC in 2001. Het spel speelt zich af in het koninkrijk Myrtana. Aardmannen vielen het grondgebied aan. Iedereen die de wet overtreedt, wordt naar de gigantische strafkolonie Khorinis gestuurd. Daar moeten de gevangen het broodnodige erts delven om nieuwe wapens te kunnen smeden die nodig zijn in de oorlog. Je speelt in Gothic Classis een gevangene die naar Khorinis wordt gestuurd. Je moet er zien te overleven en bondgenoten zoeken om eindelijk te kunnen ontsnappen.

Deze port is geen volledige remake, maar er is er momenteel wel een in ontwikkeling. Het is niet bekend of deze dan ook naar de Switch komt. De game zal digitaal beschikbaar zijn. Een fysieke editie zal verkrijgbaar zijn in bepaalde winkels in Europa, waaronder THQ Nordic’s eigen winkel. De releasedatum is vastgesteld op 28 september 2023.

Hier is een trailer te zien met een overzicht van het spel:

We zijn benieuwd wie dit spel destijds heeft gespeeld. Wie zal de wapens opnemen in deze nieuwe versie? Laat het ons weten in de comments.