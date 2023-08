Red Dead Redemption komt naar de Nintendo Switch

De cowboy-klassieker moet op 17 augustus al uitkomen!

Nintendo heeft op hun Youtube-kanaal aangekondigd dat de comboy-klassieker Red Dead Redemption naar de Nintendo Switch komt. In de korte teaser leren we al gelijk de releasedatum. De game, inclusief Undead Nightmare-DLC, is vanaf 17 augustus al verkrijgbaar in de eShop. Verzamelaars die de fysieke versie willen scoren, moeten nog even geduld hebben. Die versie staat gepland voor een release op 13 oktober.

Red Dead Redemption vertelt het verhaal van John Marston; een cowboy die zijn vertrouwde Wilde Westen ziet veranderen in een nieuwe wereld vol industrie en uitvindingen. Hij wordt weggehouden van zijn gezin en krijgt de keuze. Óf hij rolt zijn oude maten op, óf hij ziet zijn gezin niet meer. Wat volgt is een groots avontuur in een levendige openwereld waarin je paden kruist met criminelen, gespuis en paarden… heel veel paarden.

Een klassieker

Red Dead Redemption is een moderne klassieker. Misschien wel één van de beste games van de Xbox 360/PlayStation 3-generatie. De game is vooral te omschrijven als GTA in het wilde westen en werd door de pers en het publiek op handen gedragen. Niet zo gek dat de game in 2018 een vervolg kreeg op de PlayStation 4 en Xbox One.

Met de komst van Red Dead Redemption naar de Nintendo Switch is dit de eerste keer dat Nintendo-fans van deze game kunnen gaan genieten. Zelfs de eerste game uit de franchise, Red Dead Revolver uit 2004, is nooit naar een Nintendo-console gekomen.

Ga jij deze classic proberen?