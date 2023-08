The Plucky Squire uitgesteld tot 2024

Devolver Digital kondigt de games aan die worden uitgesteld tot volgend jaar. Een daarvan is de magische game The Plucky Squire.

Wie stond te popelen om de bijzondere wereld van The Plucky Squire later dit jaar te verkennen, zal helaas nog even geduld moeten hebben. Vanmiddag maakte Devolver Digital in een presentatie bekend dat een aantal van hun games wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Eén daarvan is deze prachtige game van All Possible Futures, met zijn vrolijke mix tussen 2D- en 3D-werelden. In de woorden van Devolver Digital zelf moeten we naast de tweede en derde dimensie ook rekening houden met de vierde: tijd.

Even een opfrisser

In deze game speel je als Jot, een personage uit een boek waarin hij magische avonturen beleeft. Maar plotseling wordt onze held door slechterik Humgrump uit het boek gegooid, omdat hij niet van Jot wil verliezen. Jouw taak is het om je vrienden te redden en het verhaal toch tot een goede afloop te brengen. Onderweg komen er vele uitdagingen, gevechten en puzzels op je pad, terwijl jij moeiteloos door de 2D- en 3D-omgevingen reist. In de trailer spatte de game al van het scherm, dus wie weet wat ons nog meer te wachten staat.

Meer games uitgesteld

Naast The Plucky Squire kondigde Devolver Digital nog meer uitgestelde titels aan, zoals Skate Story, de roguelike brawler Stick it to the Stickman, en de FPS-game Anger Foot. Deze aankondiging is misschien niet waar iedereen op hoopte, maar we krijgen er een beter opgepoetste game voor terug. En trouwens, we hoeven ons niet te vervelen tijdens de rest van 2023, want er zijn genoeg Devolver Digital-games die wél dit jaar uitkomen. Wat dacht je van Wizard with a Gun en Gunbrella? Of breinkraker The Talos Principle 2 voor de bollebozen onder ons? Gelukkig is er zat om ons mee te vermaken voordat we in de betoverende wereld van The Plucky Squire mogen duiken.