Detective Pikachu Returns krijgt nieuwe trailer

Los met deze stoere Pikachu spannende mysteries op in Rhyme City

Tijdens de Pokémon Presents presentatie werd er een nieuwe trailer gedeeld voor Pokémon Detective Pikachu Returns. Het vervolg op de game Pokémon Detective Pikachu. In de trailer zien een hoop nieuwe beelden van de titulaire Detective Pikachu en zijn partner Tim Goodman. Verder maken in de trailer ook kennis met de vrienden en familie van Tim. Bekijk de trailer hieronder.

In Detective Pikachu Returns lossen we diverse mysteries op in Rhyme City met een stoere koffie drinkende Pikachu. Deze Pikachu heeft een zelfverzekerde houding en praat als een man van middelbare leeftijd, maar toch weet hij zijn sympathieke charme te behouden. Samen met je partner Tim los je diverse verschillende zaken op met behulp van de vele Pokémon en mensen die in Ryme City wonen.