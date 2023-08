Kijk je mee naar de Pokémon Presents om 15:00?

Geniet van 35 minuten aan kijkplezier!

Vorige week maakte The Pokémon Company bekend dat er weer een nieuwe Pokémon Presents op ons staat te wachten. Wat er precies in de presentatie te zien gaat zijn blijft ook nu nog een raadsel, maar daar komt straks verandering in. Om 15:00 kun je hier namelijk gezellig meekijken naar alle aankondigen. Misschien krijgen we wel een gloednieuwe trailer van Detective Pikachu Returns te zien of wordt het allernieuwste Pokémon-spel aangekondigd. We komen er straks over een half uurtje achter met z’n alle. De Pokémon Presents van vandaag gaat ongeveer 35 minuten duren.

Mocht je niet live mee kunnen kijken dan kan je natuurlijk ook al het nieuws blijven volgen via deze website.