Nieuwe anime Pokémon: Path to the Peak aangekondigd

Een nieuwe animatieserie die zich focust op de Trading Card Game.

The Pokémon Company heeft vandaag een tekenfilmserie aangekondigd over het spelen met Pokémon-kaarten in de echte wereld. Pokémon: Path to the Peak is een “korte animatieserie” over een jong meisje, Ava, dat lid wordt van een Pokémon kaartclub op school. Zo klimt ze met haar talenten helemaal naar de top.

De eerste aflevering gaat in première tijdens het Pokémon World Championships in de Pacifico Yokohama National Convention Hall op 11 augustus. Je kan de eerste aflevering van Eva’s avonturen vanaf 11 augustus bekijken op YouTube.

Een verhaal van een gevecht naar de top

“Pokémon: Path to the Peak is een verhaal dat de Pokémon Trading Card Game tot leven brengt zoals je het nog nooit eerder hebt gezien”, aldus Andy Gose, senior director of media production. “Het speelt zich af in de meeslepende wereld van competitieve Pokémon Trading Card Game en vertelt het verhaal van onze held Ava die samen met haar partner Pokémon Oddish haar natuurlijke talent ontdekt.”

De korte trailer hieronder suggereert dat dit een high-school avontuur wordt. Klassieke Pokémon gevechten worden gebruikt om Ava’s deck-shuffling zoektocht te verbeelden. We moeten aannemen dat de anime zich zal richten op Ava’s persoonlijke groei, en niet op het worden van een geweldige trainer, zoals het opsporen van de krachtigste Pokémon-kaarten die je je kunt veroorloven voor je deck.

Het kaartspel uitgelegd via een anime

Het is verbazingwekkend dat het zo lang heeft geduurd voordat er een anime over de Pokémon TCG kwam. Het kaartspel Yu-Gi -Oh! zou zonder het succes van de anime niet bestaan in de vorm waarin het nu bestaat. De avonturen van Yugi Motou geven je misschien een paar hele rare ideeën over hoe je Yu-Gi-Oh! moet spelen, maar het draait allemaal om de TCG, niet om het oude Egypte.

Path to the Peak lijkt bedoeld om de competitieve Pokémon-scene aantrekkelijk te maken voor nieuwe spelers. Zoals bij elke TCG kunnen er barrières zijn voor sommige spelers om deel te nemen. Weten dat het bestaat en er zich een idee van kunnen vormen, zijn vaak de eerste.