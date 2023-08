Nieuwe info en releasedatum Pokémon Scarlet & Violet-DLC

The Teal Mask verschijnt op 13 september!

Tijdens de Pokémon Presents werd er veel aandacht aan de Pokémon Scarlet & Violet-DLC geschonken. Deze DLC, genaamd The Hidden Treasure of Area Zero, bestaat uit twee delen. Het eerste deel The Teal Mask heeft zelfs een releasedatum ontvangen. Deze verschijnt op 13 september. Het tweede deel The Indigo Disk zal nog steeds ergens winter 2023 verschijnen.

The Teal Mask

In The Teal Mask ga je onder leiding van Briar, een docent aan de Blueberry Academy, op een schoolreisje naar Kitakami. Daar verbouwen mensen appels en leef je te midden van de natuur. De Pokémon die je daar tegenkomt zijn dan ook anders dan wat je kent uit Paldea. Zo heeft Applin een nieuwe evolutie genaamd Dipplin. Het lijkt nogal op een snoepappel. De bedoeling is om op reis te gaan door Kitakami om meer te weten te komen over een volksverhaal.

Tijdens je reis ontmoet je de fotograaf Perrin. Ze zoekt een bepaalde Pokémon om er een foto van te maken. Daarmee kan je haar helpen. In de minigame Ogre Oustin’ moet je Ogre Balloons laten knappen om punten te score. In ruil daarvoor krijg je Mochi waarmee je jouw Pokémon kan verbeteren. Daarnaast kan je met de nieuwe Roto Stick betere foto’s maken.

The Indigo Disk

In The Indigo Disk nodigt Cyrano je uit om als uitwisselingsstudent naar de Blueberry Academy te komen. Daar volg je het leven als student en volg je verschillende lessen. In het terrarium vind je vier verschillende biomen waar Pokémon leven. Regelmatig vechten de studenten tegen elkaar in de BB League met aan de top de Elite Four. Een nieuwe Pokémon die werd onthuld is de evolutie van Duraludon, genaamd Archaludon. Maar voor het zover is moet je eerst de Elite Trials doorstaan. Nieuw in The Indigo Disk is dat jouw Koraidon of Miraidon tijdelijk kan vliegen. Een van de buitenschoolse activiteiten is de League Club die je geheel naar wens kan inrichten. Daar kan je de manier waarop je Poké Balls gooit aanpassen en personen uitnodigen om jouw instructeur te worden.

Wat vind je van The Hidden Treasure of Area Zero? Laat het ons weten in de reacties! Vergeet niet, het eerste deel verschijnt op 13 september!