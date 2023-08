Ontvang Mew en vang Mewtwo in Pokémon Scarlet & Violet

Mew en Mewtwo voeren een heftige strijd. Wie gaat er winnen?

Om 15:00 uur begon de Pokémon Presents- presentatie. Tijdens deze presentatie is een hoop bekendgemaakt. Een van de nieuwtjes is dat Mew en Mewtwo binnenkort te krijgen zijn in Pokémon Scarlet en Violet. Hoe je ze kan bemachtigen lees je hieronder!

Mew

Mew kan je per vandaag bemachtigen in Pokémon Scarlet en Violet. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de volgende Mystery Gift-code invullen: GETY0URMEW. Om de code te kunnen inlossen moet je wel het eerste Pokécenter bereikt hebben en dus Poké Portal vrijgespeeld hebben. Wees ook snel, de code is tot maandag 18 september om 16:59 uur Nederlandse tijd beschikbaar.

Invullen doe je als volgt:

Start Pokémon Scarlet en/of Violet op.

Druk op de X-knop om het menu te openen.

Klik op Poké Portal.

Klik op Mystery Gift.

Kies voor “Get with Code/Password”.

Vul de code GETY0URMEW in.

Vergeet daarna niet om op te slaan en geniet van je Mystery Gift.

Elke Mew zal verschillende stats, Tera-types, karakter en aanvallen hebben. Dus ontdek wat jouw Mew gaat zijn. Vergeet zeker niet om hem mee te nemen op reis, want je gaat hem mogelijk hard nodig hebben tegen Mewtwo.

Mewtwo

Mewtwo zal tijdens een Tera Raid Battle-evenement te krijgen zijn. Om hem te vangen zal je hem moeten verslaan, wat zeker pittig zal zijn. Je kan hem slechts eenmaal vangen, maar vaker verslaan voor de items is natuurlijk mogelijk. Het event vindt van vrijdag 1 september om 02:00 uur tot maandag 18 september om 01:59 uur plaats. Men zegt dat er wat bijzonders zal gebeuren als je met Mew tegen Mewtwo vecht, maar wat dat is de vraag.

Om je voor te bereiden op dit zware gevecht vinden er in de tussentijd wat andere events plaats. Wave 1 vindt plaats van woensdag 9 augustus om 02:00 uur tot 18 augustus om 01:59 uur. Wave 2 van 18 augustus om 02:00 uur tot 1 september 01:59 uur. Tijdens die events ontvang je items die je kunnen helpen tegen Mewtwo.

Ga jij meedoen aan deze evenementen? Laat het ons weten in de reacties!