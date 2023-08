Paldea Pokémon komen in september naar Pokémon GO

Vang in september de Pokémon uit Scarlet en Violet in Pokémon GO

Tijdens de Pokémon Presents presentatie die deze middag werd uitgezonden is onder andere aangekondigd dat de Pokémon uit de Paldea regio van Pokémon Scarlet en Violet in september aan Pokémon GO worden toegevoegd. Met deze toevoeging zijn de Pokémon van alle 9 generaties vertegenwoordigd in Pokémon GO. Wanneer de update precies plaatsvind is nog niet duidelijk. Hiernaast worden ook niet alle Pokémon uit de Paldea regio direct toegevoegd aan Pokémon Scarlet en Violet. Zo kan Niantic de game nog wat langer ondersteunen met nieuwe Pokémon. Speel jij nog dagelijks Pokemon GO? Laat het ons vooral weten in de reacties.