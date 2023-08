Pokémon: Paldean Winds aangekondigd

Een nieuwe web-anime.

Het is tijd voor een nieuwe ronde Pokémon! Terwijl de franchise doorgaat met de belangrijkste anime met Liko en Roy, broeit er op de achtergrond nog een speciaal project. Vandaag kwamen we te weten dat Pokémon: Paldean Winds onderweg is. Deze online serie zal binnenkort haar debuut maken.

Deze nieuwe Pokemon anime werd getoond met een aankondigingstrailer. Deze gelimiteerde originele serie volgt drie academiestudenten: Ohara, Aliquis en Hogma. Het lijkt erop dat we dit trio zullen volgen terwijl ze de kunst van Pokémon bestuderen op school. Ook zullen we van dichtbij proeven hoe de Paldea-regio op geheel nieuwe wijze tot leven wordt gebracht.

Fans kunnen Pokémon: Paldean Winds vanaf 6 september 2023 op het officiële YouTube-kanaal van Pokémon bekijken. Een nieuwe trailer van de nieuwe serie vind je hieronder. Op dit moment hebben we nog geen officiële synopsis voor Pokemon: Paldean Winds.

Natuurlijk is deze online distributiemethode niet nieuw voor Pokémon. De IP heeft dit releaseplan al een aantal keer gebruikt. Van Twilight Wings tot Generations en meer, de spin-offseries van Pokémon worden meestal op YouTube uitgezonden, zodat iedereen ze kan zien. Je kan natuurlijk ook alles over Paldea te weten komen door Pokémon: Scarlet of Violet te spelen op de Nintendo Switch.

Wat wil jij zien van deze nieuwe Pokémon miniserie? Waar staat Paldea op jouw lijst van favoriete regio’s? Laat ons weten wat je ervan vindt in de reacties hieronder.