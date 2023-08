Pokémon Stadium 2 en Pokémon Trading Card Game zijn vandaag beschikbaar via NSO

Ze zijn nu beschikbaar via Nintendo Switch Online!

Vandaag zond The Pokémon Company weer een nieuwe Pokémon presents presentatie uit. In deze presentatie heeft de Pokémon Company onder andere nieuwe details onthuld over de DLC voor Pokémon Scarlet en Violet. Naast deze moderne Pokémon titels heeft het bedrijf nu ook aangekondigd dat de klassiekers Pokémon Stadium 2 en Pokémon Trading Card Game worden toegevoegd aan Nintendo Switch Online. Deze populaire Pokémon games zijn nu beschikbaar via Nintendo Switch Online. Pokemon Trading Card Game is voor iedereen beschikbaar. Mensen die aan de slag willen met Pokémon Stadium 2 zullen echter moeten upgraden naar het Nintendo Switch Online + uitbreidingspakket lidmaatschap. Hiermee heb je namelijk toegang tot diverse N64 titels.