Sonic & Friends blijkt een TikTok serie te worden

Met hier het eerste filmpje

De Sonic franchise is goed bezig met games zoals Sonic Frontiers, Sonic Origins Plus en de aankomende Sonic Superstars. Nu was er in juli ook een trademark verschenen genaamd Sonic & Friends. Lang speculeren over wat deze titel zou zijn was niet nodig. SEGA heeft nu bekend gemaakt dat Sonic & Friends gaat om een TikTok serie die exclusief op het platform beschikbaar zal worden gemaakt. Hieronder kun je het eerste filmpje bekijken.

Zag iemand dit aankomen? En natuurlijk de vraag in hoeverre je hierop zit te wachten. Gebruik je TikTok al dagelijks of heb je hier zo je vraagtekens bij?