Unieke Box Art onthuld voor aankomende Dragon Quest Monsters: The Dark Prince

Gemaakt door niemand anders dan Akira Toriyama

In juni kregen we het nieuws en aankondiging voor de aankomende Dragon Quest Monsters game. Na een toffe announcement trailer, en wat bijzonder nieuws over het feit dat je maar één save slot per Switch account zal hebben, hebben we nu de box art voor de game. Deze art is gemaakt door de drijvende kracht achter de art van de serie en karakters, Akira Toriyama.

In deze game speel je als Psaro, een demon prince, hij kan zelf geen schade aan monsters toebrengen. Hierdoor is hij gedoemd te leven als Monster Wrangler. Monster Wranglers vangen de monsters die ze tegenkomen. Deze gevangen monsters laat die voor zich strijden. Dit allemaal in de wereld van Nadiria, waar regelmatig nieuwe gebieden te zijn ontdekken door het veranderen van de seizoenen.

Op de art zie je onze protagonist Psaro omringt door enkele van zijn allies. Hoewel de box art er zo goed uitziet dat je zou verwachten dat we deze ook in het westen krijgen is dat nog maar de vraag. Persoonlijke verwachting is dat de box art hetzelfde blijft voor ons met alleen de titel naar de Engelse variant verandert. Zeker weten doen we het echter (nog) niet.

Wat vindt jij van de art? Vanaf 1 december 2023 kunnen we in ieder geval los met deze nieuwe game, en hopelijk met deze unieke box art op het hoesje.