Virche Evermore -ErroR: Salvation- ontvangt een releasedatum

Deze duistere otome verschijnt op 9 november 2023!

Recent maakte Aksys Games de releasedatum van Inescapable: No Rules, No Rescue bekend. Maar daar blijft het niet bij. Vandaag heeft Aksys Games ook de releasedatum van Virche Evermore -ErroR: Salvation- onthuld. Op 9 november 2023 komt de game al naar de Nintendo Switch. De game zal zowel digitaal als fysiek te koop zijn. Bij de officiële Aksys EU Online Store krijg je zolang de voorraad strekt bij pre-orders van Virche Evermore een setje “character cards”.

Virche Evermore -ErroR: Salvation- is een otome met een duister randje. Op een klein eilandje genaamd Arpéchéle gaat iedereen dood voor hij 23 jaar wordt. Om dat tegen te gaan proberen ze de herinneringen van mensen veilig te stellen en zo proberen ze de Death Curse te omzeilen. Een meisje met de bijnaam God of Death zorgt er echter voor dat iedereen die in haar buurt komt nog sneller overlijdt. Tot op een dag de Watchman of Death haar meeneemt op een reis om te ontdekken wat er allemaal gaande is.

Wat vind je van Virche Evermore? Laat het ons weten in de reacties. In de oude aankondigingstrailer hieronder kan je een beeld krijgen van hoe de game eruitziet.