WrestleQuest is opnieuw vertraagd

Helaas is heeft het spelletje wat vertraging opgelopen, alweer... Je leest hier waarom.

Als je naar deze dag hebt uitgekeken omdat WrestleQuest zou uitkomen, dan heb ik helaas slecht nieuws voor je. Het spel had eigenlijk al in mei moeten verschijnen, maar dit was toen helaas niet gelukt. Uiteindelijk kreeg de game diezelfde maand nog een nieuwe releasedatum van 8 augustus. Dat is vandaag, maar er is vlak voor de release een fout in deze titel gevonden waardoor spelers hun save file kwijt kunnen raken. Dit is dan ook de reden waarom ontwikkelaar MegaCat Studios en uitgever Skybound Games ervoor hebben gekozen om WrestleQuest opnieuw te vertragen. Gelukkig hoeven gamers niet al te lang te wachten, want het spel zal vanaf 22 augustus speelbaar zijn op de Nintendo Switch.

WrestleQuest combineert de high-flying- en choke-slamming-actie van het Amerikaanse showworstelen met RPG-gameplay. Speel met legendarische worstelaars als André the Giant, Jake the Snake Roberts en Macho Man Randy Savage in een fantasy RPG met turn-based-gevechten. Het is in ieder geval een bijzondere combinatie, maar het spel belooft wel het ultieme pro wrestling-avontuur te worden.

Ben je benieuwd naar het volledige bericht die op het platform X is verschenen? Bekijk dat bericht dan hieronder.