Legend Bowl is vandaag beschikbaar

Een indie game met een hart voor American Football.

Op de Nintendo Switch krijgen we niet zo vaak de grote sporttitels, maar het ontbreekt zeker niet aan kleinere indie toppers die met hart en ziel zijn ontworpen. Zo hebben we vandaag een game dat ons een nieuwe kijk biedt op American Football. Legend Bowl is een pixel art sporttitel van Top Hat Studios en Super Pixel Games. Er is zonet een nieuwe lanceringstrailer verschenen en je kan het spel vanaf vandaag kopen.

Legend Bowl brengt je terug naar de gloriedagen van pixel-stijl football games. Met een mix van arcade-stijl football en simulatie-aspecten op en naast het veld. Legend Bowl bevat een Exhibition Mode, Tournament Mode, Franchise Mode, Training Camp Mode.

Ervaar de competitie op en naast het veld

Je hebt de keuze uit 32 unieke teams, elk met unieke spelers en hun eigen statistieken, vaardigheden en behoeften. Het is meer dan enkel de matchen spelen. In die zin dien je ook je eigen coach te creëren en een volledig schema van 17 weken competitie te doorlopen. Je beheert daarbij ook de faciliteiten van je stadion en de trainingsschema’s van je team. Er is ook een compleet buitenseizoen waarin je je team door pensioneringen, vrije spelen hun ontwikkeling moet leiden. Voor zij die enkel constante actie willen, is er ook een toernooimodus.

Laat je creativiteit de vrije loop

In Legend Bowl kun je spelers, coaches en teams volledig aanpassen. Kies uit verschillende kapsels, gezichten, vizieren, oorbellen, helmen, hoofdbanden, handschoenen en meer om een zo uniek mogelijk team samen te stellen. Tweak de statistieken van je spelers op basis van snelheid, behendigheid, versnelling en meer om je een weg door het veld te vechten. De ontwerpers hebben ook gedacht aan een realistisch weersysteem met zon, bewolking, regen of sneeuw. Je dient wel voorzichtig te zijn bij onweer om niet getroffen te worden door de bliksem.

Legend Bowl ondersteunt ook couch multiplayer voor maximaal 4 spelers. Op die manier kan je de strijd aangaan met je vrienden of samen de verantwoordelijkheden en controle verdelen over het veld.

Legend Bowl is sedert vandaag beschikbaar in de eShop voor €21,24. Bekijk de nieuwe lanceringstrailer van Legend Bowl hieronder.